Holzdiebstahl: Deutsche Waldbesitzer rüsten auf

Kosten für Brennholz befeuern Diebstahl

Weil auch die Kosten für das Brennholz steigen - von 60 bis 70 Euro pro Festmeter im vergangenen Jahr auf bis zu 200 Euro - versucht so mancher, es sich illegal zu beschaffen. Der Waldeigentümer-Verband AGDW in Berlin spricht von Schäden in Millionenhöhe durch die Holzdiebe. Wobei offenbar regionale Unterschiede existieren: „Wir haben Landesverbände wie Bayern, da gibt es gar keine Probleme“, sagt Verbandssprecher Jürgen Gaulke. Im Gegensatz zu NRW und rund um Berlin: Erst kürzlich seien in Brandenburg sogar professionelle Täter mit einem Harvester (Vollholzernter) im Einsatz gewesen. Sie hätten nicht nur fertige Stämme entwendet, sondern „richtig abgeholzt“.