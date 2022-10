Durchatmen und Daumendrücken bei den Altacherinnen

Bei der SPG Altach/Vorderland darf man auf jeden Fall von einem gelungenen Saisonauftakt sprechen! Ein 19:0-Sieg in der ersten Runde des ÖFB-Cups gegen USK Hof, in der Bundesliga vier Siege in fünf Spielen, Tabellenrang drei. Da kann man in der Länderspielpause durchaus einmal durchatmen. Wäre da nicht noch ein wichtiger Termin.