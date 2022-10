Altachs „Sieggarant“ hat einen Namen: Felix Strauß

Strauß stellte sich nach dem Sieg nicht selbst in den Mittelpunkt, sondern den zur Pause eingewechselten Johannes Tartarotti: „Ich freue mich so für ihn, dass er nach langer Pause mit einem Assist und einem Tor glänzen konnte.“ Strauß selbst sah seinen Hauptbeitrag in Ried in aufmunternden Worten an seine Kollegen. Und auch im erfolgreichen Duell mit Ried-Stürmer Christoph Monschein. „Er hat mich vor dem Spiel gefragt, ob ich spiele. Als ich das bejahte, meine er nur: Scheiße, das wird schwer für mich.“ Zu schwer, der Ex-Altacher Stürmer blieb ohne Torerfolg.