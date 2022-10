Im Rausch Frontalunfall im Kreisverkehr gebaut

Er war richtig unterwegs, aber am Ende auch ohne Führerschein: Ein 26-Jähriger aus Moosbach lenkte seinen Pkw gegen 22.20 Uhr von einer Tankstelle im Ortsteil Haiden, Gemeinde Braunau, Richtung eines Kreisverkehrs, den er bei der Ausfahrt Richtung Freibad verlassen wollte. Zur selben Zeit fuhr ein 23-jähriger Rumäne mit seinem Wagen in die entgegengesetzt vorgeschriebene Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein.