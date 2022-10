Das Theater um die Erneuerbaren

Sonne in Spanien. So mancher wird sich die Frage stellen, warum der österreichische Verbund-Konzern Milliarden in Spanien investiert, wo doch auch in Österreich der Bedarf an erneuerbarer Energie aus Wind und Sonne riesengroß ist. Die Antwort ist nicht nur, dass im Süden länger die Sonne scheint und mehr Wind geht. Die ernüchternde Wahrheit ist, dass der Verbund viel mehr gerne in Österreich machen würde. Doch es scheitert an der Bürokratie und endlosen Verfahren, weil die Flächen nicht zur Verfügung stehen.