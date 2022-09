Als Seniorin Kuchen holte, bestahl Bettler sie

Der Bettler, von dem man nur weiß, dass er etwa 185 Zentimeter groß und schlank ist, schwarze kurze Haare, dunkelblaue Trainingsjacke, schwarze Hose und Schuhe trug, stand am Donnerstag gegen 14.25 Uhr an der Haustür einer 80-Jährigen aus Sankt Johann am Walde um Geld und Essen. Er gab vor, vier Kinder zu haben. Als das Opfer die Geldbörse aus der Küche holte und eine 2-Euro Münze übergab, folge ihr der Bettler in das Vorhaus. Dort schaute er sich um und entdeckte die Geldböse. Um diese unbemerkt an sich nehmen zu können, bat der Bettler auch noch um Essen. Während die hilfsbereite Senioroin in die Speisekammer ging, um den Kuchen zu holen und diesen dann auch noch in Papier einzuwickeln, schlich sich der Mann in die Küche und stahl aus der Geldbörse sämtliche Banknoten. Es fehlen vier 50 Euro Scheine, also 200 Euro.