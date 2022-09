Finanzspritze für neuen Mega-Reinraum in Villach

Schritt für Schritt wächst im Technologiepark Villach der High Tech Campus. Im Sommer konnte die zweite Baustufe an Silicon Austria Labs (SAL) übergeben werden. SAL ist eine europäische Forschungsplattform für die Elektroindustrie – mit Standorten in Graz, Linz und Villach. Neben Büros und Laborflächen entsteht in Villach auch Österreichs größter Forschungsreinraum, wo künftig nicht nur Forschung auf höchstem Niveau betrieben werden, sondern auch die Kleinserienproduktion von Computerchips möglich sein soll.