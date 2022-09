EZB stellt weitere Zinserhöhungen in Aussicht

Sorge: Inflation könnte sich verfestigen

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel spricht sich aufgrund der Gefahr überschießender Inflationserwartungen für weitere entschlossene Zinsschritte der EZB aus. „Das Risiko einer Entankerung der langfristigen Inflationserwartungen bleibt hoch“, sagte Nagel am Montag auf einer Veranstaltung in Berlin laut Redetext. Währungshüter sprechen von Entankerung, wenn die Inflationserwartungen nicht mehr im Einklang mit ihrem Inflationsziel stehen. „Vor diesem Hintergrund ist klar: Weitere entschlossene Maßnahmen sind erforderlich, um die Inflationsrate auf zwei Prozent in der mittleren Frist zu bringen“, sagte Nagel.