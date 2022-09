Hohe Inflation: EZB hebt Leitzins auf 1,25%

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat zur Bekämpfung der Rekordinflation einstimmig die größte Zinserhöhung ihrer Geschichte beschlossen. Der Leitzins im Euroraum steigt um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Die EZB stellte zugleich weitere Zinserhöhungen in den nächsten Monaten in Aussicht.