USA: Fed sieht weniger Wachstum bei mehr Inflation

Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins im Kampf gegen die ausufernde Inflation deutlich in die Höhe geschraubt. Sie hob ihn am Mittwoch zum dritten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte an. Die neue Spanne liegt nun bei drei3 bis 3,25 Prozent. Die Fed hat auch ihre Inflationsprognose für heuer angehoben und jene zum Wirtschaftswachstum abgesenkt.