Großer Test: Die besten Winterreifen für Ihr Auto

Diese Note erreichten insgesamt sieben Modelle in dieser Dimension, sie müssen nicht unbedinmgt eine schlechte Wahl sein: „Wer schon weiß, dass das Auto bei Schneefahrbahn in der Garage bleibt, kann beispielsweise ohne Bedenken zum Maxxis Premitra Snow WP6 greifen, der in allen anderen Kriterien gut bis sehr gut abschneidet, auf trockener Fahrbahn sogar der Beste ist.“ Ähnliches gilt für die drei mit „bedingt empfehlenswert“ beurteilten Produkte (Dunlop Winter Response 2, Fulda Kristall Montero 3 und Barum Polaris 5), wobei der Reifen von Dunlop hier eine Sonderstellung einnimmt, weil er in allen Kriterien zu den besten gehört - nur nicht auf trockener Fahrbahn, was ihm eine Abwertung von „sehr empfehlenswert“ auf „bedingt empfehlenswert“ einbringt.