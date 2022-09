Deutschlands Kanzler positiv auf Corona getestet

Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Montag erstmals positiv auf Corona getestet worden. Er habe milde Erkältungssymptome und sich sofort in der Kanzlerwohnung im Bundeskanzleramt in Isolation begeben. Scholz war am Sonntag von einer zweitägigen Reise in die Golfstaaten zurückgekehrt. “Erwischt“ hat es auch die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD).