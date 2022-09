Volvo EX90: Neues Top-SUV hat Augen auf dem Dach

Autonomes Fahren in Lauerstellung

Verzichtbar ist Lidar nach Ansicht von Volvo heute nicht mehr. Gegenüber Systemen, die ausschließlich mit Radar und Kamera arbeiten, bietet er neben der zusätzlichen Redundanz Vorteile bei Genauigkeit und Zuverlässigkeit - so funktioniert er beispielsweise auch nachts, bei schlechtem Wetter und in Tunneln. Dazu kommt eine bessere Erkennung von freien Räumen vor dem Fahrzeug, was vor allem für das autonome Fahren wichtig wird. Technisch ist der EX90 bereits für hochautomatisiertes Fahren auf Level 3 bis 4 vorgerüstet, zum Start im kommenden Jahr wird die Funktion aber noch nicht aktiv sein. Wenn die technischen und juristischen Bedingungen erfüllt sind, können Kunden den „Ride Pilot“ gegen Gebühr freischalten.