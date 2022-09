Cobra-Einsatz, weil Trio auf „dicke Hose“ machte

Auf „dicke Hose“ machen – so nennt man nicht nur in Deutschland Typen, die sich durch ihr Auftreten, ihre Kleidung oder übertriebenes Verhalten wichtiger geben, als sie sind. „Antuscher“, wie man bei uns sagt. Drei Autoeinkäufer aus Nürnberg (zwei Deutsche, ein Rumäne) sollen genau so am Dienstagvormittag in einem Logistikpark in Hörsching aufgetreten sein. Sie tauchten unangemeldet auf und fuhren ohne Genehmigung auf der Suche nach alten Fahrzeugen im Firmengelände herum, benahmen sich laut Polizei so, als wären sie bewaffnet. Das Personal fühlte sich bedroht, der Betriebsleiter alarmierte deshalb die Exekutive. Die Alarmierung lautete „Raubüberfall mit vier bewaffneten Tätern“.