Betrug in Kitzbüheler Salon: 400.000 Euro Schaden

Monatlich 15 Prozent an Zinsen versprochen

Diese Freundschaft nutzte G. aus und berichtete der Tirolerin von angeblich rentablen Investitionen bei T., in die sie selbst auch investiert habe und durch die sie stolze Gewinne erzielt habe. Versprochen wurden der Unternehmerin beispielsweise monatlich 15 Prozent an Zinsen durch die Veranlagung in Kryptowährung.