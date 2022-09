Nach 29 Jahren: DNA auf Serviette überführt Täter

In Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota ist am Donnerstag ein Geschäftsmann in einem bis vor Kurzem ungelösten Mordfall aus dem Jahr 1993 verurteilt worden. Jerry Westrom wurde des Mordes an Jeannie Childs für schuldig befunden. Auf die 35-jährige Prostituierte war damals 65-mal eingestochen worden. Die Frau hatte Wunden an Brust, Nacken, Rücken, Armen, Händen und Gesäß.