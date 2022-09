Die Queen ist tot: Abschied der ewigen Ma‘am

In Wien absolvierte die Queen vom 5. bis 7. Mai ein „klassisches“ Sightseeing-Programm für Staatsgäste. Sie wurde in Hofburg, Schloss Schönbrunn und Schloss Belvedere zu Empfängen und Essen geladen und wohnte auch einer Festaufführung der Operette „Die Fledermaus“ in der Staatsoper bei. Bis zum 10. Mai reiste sie durch Niederösterreich (Klosterneuburg), Tirol, Salzburg und die Steiermark. Auf dem Programm standen unter anderem die Besichtigung eines Bergbauernhofs im Tiroler Sistrans, wo sie ein Glas Saft dem zur deftigen Brettljause offerierten Schnaps vorzog. Ihrem Gemahl Philip soll das hochprozentige Getränk hingegen gemundet haben. In Salzburg besuchte sie unter anderem Mozarts Geburtshaus. Am Vorabend ihrer Abreise kehrte sie wieder zu den geliebten Lipizzaner-Pferden zurück - bei einem Besuch im Lipizzaner-Gestüt Piber in der Steiermark.