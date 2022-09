Queen Elizabeth: Ein Leben für die Krone

Schon 1939 verliebte sich die erst 13-Jährige in Prinz Philip, ihren Cousin dritten Grades. Geheiratet wurde schließlich am 20. November 1947 in der Westminster Abbey. Am 14. November 1948 bekam Elizabeth ihr erstes Kind, Thronfolger Prinz Charles. Tochter Anne folgte am 15. August 1950.