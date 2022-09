Queen Elizabeth ist tot: Das passiert jetzt

In den darauffolgenden Tagen wird es der Öffentlichkeit schließlich erlaubt sein, den Sarg der Queen in Westminster Abbey zu besuchen, und das täglich für 23 Stunden. Am zehnten Tag nach dem Tod der Queen findet schließlich die Verabschiedung statt. Auch hierfür wurde ein genauer Ablauf vorgeschrieben. Beigesetzt wird die Königin in einer bereits fertigen Gruft in der St. George‘s Chapel in Windsor an der Seite ihres verstorbenen Gatten Prinz Philipp.