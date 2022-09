Harry schaffte es nicht mehr rechtzeitig zur Queen

Harry zum Todeszeitpunkt noch in der Luft

Wie die britische „Daily Mail“ am Donnerstagabend berichtete, sollte Harry es nicht mehr schaffen, seiner geliebten Großmutter Elizabeth zum letzten Mal Lebewohl zu sagen. Erst rund eine Stunde, nachdem der Tod der Königin öffentlich bekannt gegeben wurde, erreichte der 37-Jährige, der seit rund zwei Jahren mit seiner Familie in Kalifornien lebt, Schloss Balmoral. Zum Todeszeitpunkt der Queen sei der Jet des Prinzen noch in der Luft gewesen, so die britische Zeitung weiter.