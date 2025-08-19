Haakon bricht Schweigen zu Anklage gegen Marius

Haakon äußerte sich zu Anklage

Unterdessen hat sich Kronprinz Haakon zur Anklage gegen Marius geäußert. Bei einem Termin bei der Aquakulturmesse in Trondheim erklärte Norwegens Thronfolger auf Nachfrage: „Jetzt wissen wir, wie die Anklage aussehen wird. Das Gericht wird entscheiden, wie es am Ende aussehen wird. Jeder, der in diesen Fall involviert ist, findet es wahrscheinlich herausfordernd und schwierig. Wir konzentrieren uns darauf, unsere Aufgaben auf bestmögliche Weise zu erledigen.“