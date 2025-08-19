Vorteilswelt
„Herausfordernd“

Haakon bricht Schweigen zu Anklage gegen Marius

Royals
19.08.2025 14:39
Kronprinzessin Mette-Marit begeht am Dienstag ihren 52. Geburtstag, zum Feiern ist ihr wegen ...
Kronprinzessin Mette-Marit begeht am Dienstag ihren 52. Geburtstag, zum Feiern ist ihr wegen Sohn Marius aber wohl nicht zumute. Kronprinz Haakon brach unterdessen sein Schweigen zur Anklage gegen seinen Stiefsohn.

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit ist 52 Jahre alt geworden – einen Tag, nachdem bekannt wurde, dass ihr Sohn Marius Borg Høiby (28) vor Gericht muss. Wie eine Sprecherin des norwegischen Hofes mitteilte, feiert Mette-Marit ihren Geburtstag im Privaten. Unterdessen brach Kronprinz Haakon sein Schweigen zum Skandal um seinen Stiefsohn.

Rund ein Jahr nach dem Aufkommen erster Gewaltvorwürfe gegen den 28-Jährigen erhob die Staatsanwaltschaft in Oslo am Montag Anklage gegen Høiby. Insgesamt ist er in 32 Punkten angeklagt – unter anderem wegen Vergewaltigung, Misshandlung in engen Beziehungen und Körperverletzung.

Der Gerichtsprozess wird nach Angaben des Staatsanwalts wahrscheinlich Mitte Jänner 2026 beginnen.

Haakon äußerte sich zu Anklage
Unterdessen hat sich Kronprinz Haakon zur Anklage gegen Marius geäußert. Bei einem Termin bei der Aquakulturmesse in Trondheim erklärte Norwegens Thronfolger auf Nachfrage: „Jetzt wissen wir, wie die Anklage aussehen wird. Das Gericht wird entscheiden, wie es am Ende aussehen wird. Jeder, der in diesen Fall involviert ist, findet es wahrscheinlich herausfordernd und schwierig. Wir konzentrieren uns darauf, unsere Aufgaben auf bestmögliche Weise zu erledigen.“

Marius Borg Høiby mit der norwegischen Königsfamilie: Am Montag wurde gegen den Sohn von ...
Marius Borg Høiby mit der norwegischen Königsfamilie: Am Montag wurde gegen den Sohn von Mette-Marit wegen vierfacher Vergewaltigung und weiterer Vergehen Anklage erhoben.

Über Marius wollte Haakon allerdings nicht sprechen, betonte: „Wenn es um den Fall selbst geht, gibt es andere, die meiner Meinung nach besser in der Lage sind, Fragen zu beantworten.“

Marius griff Freundin an
Nach ersten Vorwürfen zu Körperverletzung und Sachbeschädigung hatte Høiby im August 2024 eingeräumt, unter Alkohol- und Kokain-Einfluss gegenüber seiner damaligen Freundin gewalttätig geworden zu sein und Dinge in ihrer Wohnung zerstört zu haben. Vor allem die Anschuldigungen zu den Sexualdelikten bestreite er aber entschieden, hatte einer seiner Verteidiger vor einer Weile gesagt.

  Høiby ist das älteste der drei Kinder der Kronprinzessin; er stammt aus einer früheren Beziehung. Zusammen mit Thronfolger Haakon (52) hat Mette-Marit zwei weitere Kinder: die vor Kurzem zum Studium nach Sydney gezogene Erbprinzessin Ingrid Alexandra (21) und den Prinzen Sverre Magnus (19).

„Es war wirklich hart für uns“
Der Skandal um ihren ältesten Sohn ist nicht spurlos an Mette-Marit vorbeigezogen. In einem Interview des Senders NRK Ende 2024 sagte sie, die Ermittlungen gegen Marius hätten die königliche Familie belastet. „Es war hart. Anders kann man das nicht nennen“, sagte die Kronprinzessin. „Es war wirklich, wirklich hart für uns.“

Im Bild: Marius Borg Høiby mit seiner Mutter Kronprinzessin Mette-Marit
Sohn von Mette-Marit
Vierfache Vergewaltigung: Skandal-Royal angeklagt
18.08.2025

Auch gesundheitlich war das vergangene Jahr herausfordernd für die Kronprinzessin. Aufgrund ihrer Lungenfibrose, einer chronischen Lungenerkrankung, musste sie mehrfach Termine absagen.

