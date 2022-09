König Charles: Trauern zutiefst um Mutter

Truss nannte Queen einen „Fels“

Die britische Premierministerin Liz Truss würdigte die am Donnerstag gestorbene britische Königin Elizabeth II. als „Fels“, „auf dem das moderne Großbritannien errichtet wurde“. Der Tod der Queen sei ein „riesiger Schock für die Nation und die Welt“, sagte die konservative Politikerin am Donnerstag in einer Rede in der Londoner Downing Street.