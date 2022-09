Briten in Trauer: Queen Elizabeth II. verstorben

„London Bridge Is Down“: Mit diesem Code wurden die Angestellten und engsten Vertrauten, aber auch die Staatsspitze - darunter die frisch angelobte Premierministerin Liz Truss - darüber informiert, dass die Königin nicht mehr am Leben ist. Was nun folgt, ist streng geregelt, etwa wer die offizielle Verkündung übernimmt und wie die Beerdigung abzulaufen hat. Die traurige Meldung wurde um kurz nach 19.30 Uhr vom Buckingham-Palast bekannt gegeben.