Koffer-Ärger beim Fliegen? So vermeiden Sie Fallen

In einem viralen Video (siehe unten) versucht ein Fluggast mit vollem Körpereinsatz seinen Koffer in die Testbox zu zwängen - doch er passt einfach nicht! Wer kennt es nicht: Vor einem Flug muss das Handgepäck abgemessen werden - ist es zu groß oder zu schwer, bedeutet das zusätzliche Kosten. Doch bei den zahlreichen unterschiedlichen Vorgaben können Reisende schnell den Faden verlieren, was denn nun erlaubt und was verboten ist. Wir haben den Überblick!