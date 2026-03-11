Familie erschossen: Adelsspross auch Betrüger?

Räumungsklage und erst dann Ablöse vereinbart?

Die 58-Jährige sagt vor den Schöffen: „Ich wollte diese Wohnung nie aufgeben.“ Erst nach einer Räumungsklage habe man sich gerichtlich letztlich auf die Ablöse in Höhe von 950.000 Euro geeinigt. Zu ihren aktuellen Vermögenswerten – also, was mit dem Geld passiert ist – möchte sie keine Angaben machen. Ihr drohen wegen Beihilfe zur betrügerischen Krida bis zu zehn Jahre Haft.