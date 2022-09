Neuer VW-Chef will Tempo bei E-Mobilität erhöhen

Stilwandel in der Führung

In seiner Rede setzte sich Blume vom Managementstil seines Vorgängers ab, der oft mit dem Betriebsrat überkreuz lag und das Management nach Meinung von Kritikern in seine Entscheidungen nur unzureichend eingebunden hat. Blume hob hervor, dass eine Strategie dann erfolgreich sei, wenn sie im Unternehmensalltag auch umgesetzt werde. „Teamarbeit mit einer systematischen, transparenten und nachvollziehbaren Umsetzung der Ziele ist dabei von großer Bedeutung.“ Abgeleitet von den großen Baustellen des Konzerns habe er einen Zehn-Punkte-Plan aufgestellt: „Im Mittelpunkt stehen die finanzielle Solidität von Volkswagen, die Weiterentwicklung der Produkte, Software und Technologien, Regionen wie China und Nordamerika sowie Nachhaltigkeit und der Kapitalmarkt.“