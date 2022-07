Volkswagen-Chef Diess macht Front gegen eFuels

Diess stellt im Intzerview mit der Süddeutschen Zeitung horrende Kosten in den Raum: „Wenn 2030 einer für 10 Euro Strom tankt, um 500 Kilometer weit zu kommen, wird der eFuel-Fahrer 60 Euro ausgeben müssen.“ Schwarzer hält dagegen: „Dass Strom so billig zur Verfügung steht, ändert sich spätestens dann, wenn teurer Atomstrom die Versorgungslücke schließen wird. Im Gegenzug werden die eFuels billiger, wenn Windparks in der Größe des Landes Wien Skaleneffekte lukrieren. “Aktuell wird sichtbar, dass Strompreise bei Knappheiten sehr stark steigen können„, sagt Schwarzer und macht auf drastische Preishöhungen aufmerksam, “die bei den Kunden gerade ankommen".