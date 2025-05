Polizisten mit Böller verletzt: Haft für den Täter

„Man hat die Zündschnur mit den Funken gesehen, als er den Böller geworfen hat“, erinnert sich ein Polizist. Vor der Explosion habe sich der Angeklagte umgedreht und sei weggegangen. „Die Druckwelle war am Bein zu spüren“, so eine der verletzten Beamtinnen. Zuvor hatte ein Kollege einen Böllerwurf des 25-Jährigen gegen ein geparktes Auto beobachtet. Und nur kurze Zeit später war der Angeklagte dann selbst auf einen Böller getreten und wurde dabei am Fuß verletzt.