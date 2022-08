Sturm für Violett eine Nummer zu groß

Nicht ganz pünktlich, weil abgebrannte Pyrotechnik für dichten Nebel im Grazer Stadion gesorgt hatte, startete die Partie Austria Salzburgs beim Vorjahreszweiten Sturm Graz im ÖFB-Cup. Doch von Beginn an zeigten die Steirer, wer der Herr im Haus ist. Manprit Sarkaria stellte gleich in Minute zwölf nach Fehlpass von Gavrilo Fonjga auf 1:0. Innenverteidiger Mathias Hausberger legte unglücklich per Eigentor nach (29.).