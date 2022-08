Nur 38 Männer arbeiten in Kärntens Kindergärten

In Kärnten gibt es 2400 Elementarpädagogen. Eigentlich Pädagoginnen. Denn die Anzahl der männlichen Betreuer in Kindergärten und Gruppen sowie Tageseltern ist verschwindend gering. „Es sind nur 1,6 Prozent - derzeit 38 Personen“, weiß Gerhild Hubmann von der Bildungsabteilung des Landes. Generell herrscht Nachwuchsmangel in der Branche.