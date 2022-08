Nach den Ferien wird wieder eifrig musiziert

Geschäftsführer Gerhard Gutschik ist mit den aktuellen Anmeldezahlen an den Musikschulen sehr zufrieden: „Die sind hervorragend“. Den Auftrag der Musikschulen sieht er vor allem darin, dass möglichst vielen Kindern ein Instrumentalunterricht angeboten werden kann. Weiters soll das Gemeinschaftsmusizieren unterstützt werden, auch in Hinblick auf die Teilnahme an Chören, Kapellen oder Orchestern. Zuletzt geht es um die Begabtenförderung. „Denn die besonders Begabten sind jene, die auch andere Kinder mitreißen“, so Gutschik.