Open Piano: Benefizkonzerte im MuseumsQuartier

Bei den Konzerten und dem „Open Piano“ untertags werden Spenden gesammelt für die vermutlich erste soziale Musikschule namens DoReMi in Wien, welche vor allem die Inklusion von geflüchteten und sozial benachteiligten Menschen (mit und ohne Migrationshintergrund) fördert. Bei DoReMi sind alle willkommen und es dürfen sich auch alle anmelden (ohne/mit Migrationshintergrund sowie einkommensstärkere/einkommensschwächere Personen). In den nächsten Semestern soll die Schülerzahl steigen und es ist ein Ausbau in eine weitere Stadt in Deutschland angedacht. Alle weiteren Infos, die Timetables und genauen Infos gibt es unter www.openpianoforrefugees.com.