Ein Lehrgeld und die Lehren daraus

Ein kleiner Trost für die Austria - so wie Salzburg in der zweiten Halbzeit aufspielte, hätte keine österreichische Mannschaft eine Chance gegen den Serienmeister gehabt. Sprach doch selbst Bullen-Coach Matthias Jaissle von der besten Saisonleistung seines Teams. Es war übrigens nicht die höchste Niederlage, die Lustenau in der Bundesliga kassierte. Im Abstiegsjahr 2000 fegte Sturm in der vorletzten Runde die Grün-Weißen mit 7:0 vom Platz. Doch das ist längst Geschichte. Das jüngste 0:6-Debakel hingegen fällt klar unter die Kategorie „Lehrgeld zahlen“.