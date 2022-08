Nach Motocross-Absage heulten auch echte Männer

So das Statement von Dominik Kühberger, Pressesprecher HSV Ried, über die gestrige Absage der Motocross-Staatsmeisterschaften in Mehrnbach. Mehr als 50 Liter Regen verwandelten die Strecke in eine Drecksuppe und machten Rennen unmöglich. Für kurze Zeit stand im Raum, auf nächste Woche zu verschieben. „Mit dem Bundesheer wäre alles abgeklärt gewesen, da aber weitere Bewerbe stattfinden, haben wir abgesagt. Extrem bitter“, seufzt Kühberger.