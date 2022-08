Hohenemser machten scheinbar Unmögliches möglich

Einen Wermutstropfen hatte die Partie aber dennoch für die Hohenemser. Flügelflitzer André Ganahl erlitt in der Endphase des Spiels nach einem Zweikampf eine Ellenbogenluxation. „Er wurde direkt am Platz wieder eingerenkt. Hoffentlich hat es keine Brüche gegeben. Er hat in den nächsten Tagen MRT-Termin, dann wissen wir mehr. Wieder ein Verletzter in der Offensive“, bedauert Tiefenbach.D. Omerzell