Andrew Morton: Davon träumte Diana vor ihrem Tod

In der Tonbandaufnahme beschreibt Diana ihre Ehe mit Prinz Charles als jahrelange Abfolge seelischer Grausamkeiten. Charles habe sich von Beginn ihrer Ehe an kaltherzig und grausam benommen. Bei ihrer Hochzeit mit dem Thronfolger 1981 habe sie sich gefühlt „wie ein Lamm, das geschlachtet werden sollte“, die Hochzeitsnacht sei „sehr seltsam“ gewesen. „Ich kann mich erinnern, wie ich mir in den Flitterwochen das Herz aus dem Leib geheult habe.“ Sie sei mit großen Erwartungen auf die Hochzeitsreise an Bord der Jacht Britannia gegangen, „doch am zweiten Tag war die Hoffnung zerbrochen“.