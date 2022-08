„Sind in der Form unseres Lebens“

„Ein Tanzlehrer hilft seinen Studenten, den Herzschlag in den Füßen und die Leidenschaft für das Leben zu finden“, sind sich Ria und Franz einig. Schade sei nur, dass sich zwar viele Frauen, aber immer noch zu wenig Männer für das Tanzen begeistern. Ans Aufhören denken die beiden nicht. Wieso auch: Aktuell führen sie in der internationalen STARCUP-Serie die Rangliste ihrer Altersklasse an: „Wir sind in der Form unseres Lebens!“ Schön, wenn einen eine gemeinsame Leidenschaft so jung hält!