Auch Traditionsverein lehnt den Kaiser-Kitsch ab

Aufmarsch mit Säbel und 7000 Euro teurer Uniform

Dafür schlüpfen sie in 7000 Euro teure Uniformen mit Originalteilen aus der Kaiserzeit, auch der Säbel in der Gürtelhalterung darf nicht fehlen. „Bei uns steht das Aufrechterhalten der Tradition im Vordergrund. Beim Kaiserbummel sind wir nicht mehr dabei. Das ist ein Maskenzirkus, viele wissen gar nicht, was sie da anhaben. Auch die Kaisertage wären schön, wenn sie nicht so ausufern würden“, so Obmann Manfred Weickinger.