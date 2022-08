In Kulturhauptstadt sorgt Kaiser-Hype für Unmut

Wichtig für Handel und Tourismus

Er fragt sich, ob es an den kitschigen Sissi-Filmen liege, dass die Erinnerungen an die Monarchie-Zeit völlig verklärt sind. „Für die breite Bevölkerung war es damals eine schwierige Zeit. In Bad Ischl wurde auch die Erklärung zum Ersten Weltkrieg unterzeichnet.“ SP-Stadtchefin Ines Schiller übt sich in Diplomatie: „Die Kaisertage sind wichtig für Wirtschaft, Handel und Tourismus. Man muss jedoch sensibel mit der Thematik umgehen. Der historische Hintergrund setzt auch Grenzen.“