Nach 35 Meter-Sturz noch selbst Notruf abgesetzt

Der 51-Jährige war am Mittwoch alleine von der Nilljochhütte über den markierten Steig in Richtung Parkplatz der Bodenalm im Gemeindegebiet von Prägraten am Großvenediger gewandert, als er auf einer Seehöhe von 1.725 Meter plötzlich abstürzte. „Der Mann stürzte über teils senkrechtes abfallendes Gelände rund 35 Meter in die Tiefe“, berichtet die Polizeiinspektion Lienz. Obwohl er sich dabei schwerste Oberkörperverletzungen zu zog, konnte aber noch selbständig einen Alpinnotruf absetzen.