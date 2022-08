Fast eine Million Russen sind in die EU eingereist

EVP-Chef will EU-Einreiseverbot

Eine ähnliche Meinung vertrat der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, am Donnerstag im ARD-„Mittagsmagazin“. Er könne es sich kaum ausmalen, dass ukrainische Flüchtlinge in Sylt oder an der Ostsee für russische Urlauber und Urlauberinnen kellnern müssten. Die normale russische Bevölkerung solle die Folgen der Sanktionen spüren. Allerdings gilt Webers Forderung nicht für Menschen, die aus Russland flüchten wollen: „Wenn die Zivilgesellschaft weg will, wenn die Menschen, die es unter dem Putin-System nicht mehr aushalten, Asyl beantragen wollen, muss Europa offen sein.“