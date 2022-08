So wirkt sich Estlands Visa-Stopp für Russen aus

Vom Einreiseverbot ausgenommen sind derzeit Russen und Russinnen mit Wohnsitz in Estland, Aufenthaltsrecht oder Verwandten im baltischen EU-Land. Darüber hinaus dürfen auch Menschen aus Russland einreisen, die Visa anderer EU-Länder haben, die für den gesamten Schengenraum gelten. „Unser Telefon klingelt öfter als sonst. Die Leute fragen, ob sie in ihrem konkreten Fall die Grenze überqueren dürfen“, sagte Smirnov am Donnerstagabend.