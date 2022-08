Außenministerium: Kein Visa-Stopp für Russen

Argument: Russen auf Reisen können Wahrheit über Krieg erfahren

Österreich erachte einen generellen Visa-Stopp „bei den laufenden Anstrengungen gegen die russische Desinformation“ außerdem als „kontraproduktiv“, betonte das Außenministerium: „Bei Reisen in die EU haben Russen und Russinnen die Chance, zu erfahren, was das russische Militär in der Ukraine tut - während es in Russland selbst ja ein Nachrichtenembargo gibt.“