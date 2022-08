Zum Schulstart: Das werden die Kids lieben!

Beeren-Eistee

Zutaten: Frische oder gefrorene Beeren, Blutorangentee, Pfefferminztee, 2-3 frische Orangen, 1 Zitrone, frische Minze, etwas Honig.

Zubereitung: In 500ml Wasser die beiden Teebeutel ziehen lassen. Dann abseihen und mit Orangensaft und Beeren vermischen. Eine Orange in Scheiben schneiden und hinzufügen. Mit wenig Honig süßen und mit Zitronensaft abschmecken. Den Eistee mit Eiswürfel servieren oder in die Trinkflasche abfüllen.