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Rezept der Woche

Perfekter Marmorkuchen mit Kumquats-Kompott

Rezept der Woche
15.04.2026 15:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Statt eines ganzen Gugelhupfs bäckt Tanja Pfaffeneder diesmal kleine Marmorküchlein. Wie die Marmorierung auch „im Kleinformat“ funktioniert, zeigt uns Tanja und Angelika Patak hat wieder gute Tipps für die Zubereitung im Dampfgarer. Um ein wenig süße Säure ins Spiel zu bringen, passt ein Kompott aus „Kumquats“ – kleine Zitrusfrüchte, die man auch mit Schale genießen kann.

Marmorküchlein im Glas mit Kumquats-Kompott
Zutaten: 250g Butter, 4 Eier, 200g Zucker, 10g Vanillezucker, 380g Mehl, 120g Speisestärke, 1Pkg Backpulver, 120ml Milch, 30g Kakao, Prise Salz, Rum, ca. 10 Stück Kumquats 
Zubereitung:
Zuerst Butter, Zucker, Vanillezucker und Salz schaumig rühren, nach und nach die Eier dazugeben und weiter rühren. Anschließend das Mehl, Speisestärke und das Backpulver gut vermischen, einsieben und mit der Milch gut verrühren. Den Teig in zwei Hälften teilen und in die zweite Hälfte etwas Kakao und einen Schuss Rum einrühren.
Die kleinen Backformen einfetten und mit der hellen Masse bis zur Hälfte füllen. Darauf die dunkle Masse füllen und mit einer Gabel vorsichtig von unten nach oben ziehen, um das Muster zu erzeugen. 
Die Marmor-Küchlein (Dampfgarer-Programm Kuchen) ca. 25 Min. bei 180 Grad fertig backen. Alternativ im Rohr, mit einer Schüssel Wasser bei 189 Grad ca. 25 Min. bei Umluft backen

(Bild: krone.tv)

Zubereitung Kumquats-Kompott:
Die Kumquats würfelig schneiden und entkernen. Zucker in der Pfanne karamellisieren und die Kumquats darin ca. 5 Min. einkochen. Sollte zu wenig Flüssigkeit entstehen, kann man mit einem Schuss Orangensaft aufgießen.

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