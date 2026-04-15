Perfekter Marmorkuchen mit Kumquats-Kompott

Statt eines ganzen Gugelhupfs bäckt Tanja Pfaffeneder diesmal kleine Marmorküchlein. Wie die Marmorierung auch „im Kleinformat“ funktioniert, zeigt uns Tanja und Angelika Patak hat wieder gute Tipps für die Zubereitung im Dampfgarer. Um ein wenig süße Säure ins Spiel zu bringen, passt ein Kompott aus „Kumquats“ – kleine Zitrusfrüchte, die man auch mit Schale genießen kann.