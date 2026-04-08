Hamshuka, ein levantinischer Genuss

Chefkoch Peter Lehner nimmt uns diesmal mit auf eine kulinarische Reise an das östliche Mittelmeer. „Hamshuka“ ist ein orientalischer Klassiker, der würziges Hackfleisch und Hummus miteinander verbindet. Dazu gibt es ein pochiertes Ei. Wie immer wunderschön angerichtet, ist dieses Gericht am Teller und am Gaumen „eine Reise wert“!