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Rezept der Woche

Hamshuka, ein levantinischer Genuss

Rezept der Woche
08.04.2026 15:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Chefkoch Peter Lehner nimmt uns diesmal mit auf eine kulinarische Reise an das östliche Mittelmeer. „Hamshuka“ ist ein orientalischer Klassiker, der würziges Hackfleisch und Hummus miteinander verbindet. Dazu gibt es ein pochiertes Ei. Wie immer wunderschön angerichtet, ist dieses Gericht am Teller und am Gaumen „eine Reise wert“!

Hamshuka
Zutaten „Hummus“: 1 Dose gekochte Kichererbsen, 100ml Olivenöl, 1 EL Currypulver, 1 TL Cuminpulver (Kreuzkümmel), 1TL Paprikapulver geräuchert, Chili, Salz, Pfeffer, Zitronensaft
Zubereitung: 
Öl mit den Gewürzen und einer Zehe Knoblauch leicht erwärmen. Mit den Kichererbsen und den restlichen Zutaten glatt mixen und mit Salz, Pfeffer und Zitrone abschmecken. 

(Bild: krone.tv)

Zutaten Faschiertes: 2 Schalotten fein gewürfelt, 1 Karotte fein gewürfelt, 2 Stangen Staudensellerie fein gewürfelt, 2 Zehen Knoblauch, 250ml Kalbsfond, 1 EL Tomatenmark, 1 TL Cumin, 1TL Paprikapulver geräuchert, 250g Rinderfaschiertes
Zubereitung: 
Faschiertes mit Olivenöl kräftig in einem Topf mit etwas Öl rösten. Mit Salz, Pfeffer, Cumin und Paprika würzen. Mit Tomatenmark zwei Minuten weiter rösten und das Gemüse hinzufügen. Die Hitze reduzieren und 10 Minuten leicht köcheln lassen. Mit Fond aufgießen und fast komplett verkochen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Pochiertes Ei 
Zubereitung: 
Einen großen Topf mit Wasser aufkochen. Eier in je eine Tasse schlagen. Das Wasser von der Hitze nehmen und die Eier vorsichtig hineingleiten lassen. Mit einem Löffel vorsichtig in Form bringen und 4 Minuten ziehen lassen.

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