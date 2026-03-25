Bald ist Ostern: Köstliche Spinat-Quiche

Peter Lehner zaubert eine Quiche, die sich perfekt dazu eignet, um zu den Osterfeiertagen serviert zu werden. Damit wir uns gut vorbereiten können, zeigt uns Peter, wie seine Quiche immer funktioniert. Außen der knusprige Quiche-Teig und innen die cremige Spinat-Lauch-Füllung. Die Quiche lässt sich perfekt am Vortag vorbereiten, um dann lauwarm oder kalt serviert zu werden.