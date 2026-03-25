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Rezept der Woche

Bald ist Ostern: Köstliche Spinat-Quiche

Rezept der Woche
25.03.2026 15:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Peter Lehner zaubert eine Quiche, die sich perfekt dazu eignet, um zu den Osterfeiertagen serviert zu werden. Damit wir uns gut vorbereiten können, zeigt uns Peter, wie seine Quiche immer funktioniert. Außen der knusprige Quiche-Teig und innen die cremige Spinat-Lauch-Füllung. Die Quiche lässt sich perfekt am Vortag vorbereiten, um dann lauwarm oder kalt serviert zu werden.

Spinat-Quiche
Zutaten: 1Pk Quiche-Teig, 200ml Milch, 6 Eier, 1 Pkg. Babyspinat, 2 Stangen Lauch, 100g Bauchspeck fein geschnitten, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, 100g Sauerrahm, 200g Feta, 100g Parmesan, 50g Butter

(Bild: krone.tv)

Zubereitung:
Lauch in feine Streifen schneiden und mit dem Speck in etwas Butter glasig dünsten. Spinat dazu geben und zusammenfallen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Fülle überkühlen lassen. Quiche-Teig in eine Quiche-Form legen. Sauerrahm, Milch und Eier mixen und über die kühle Spinatmasse gießen. Feta und Parmesan dazu geben – auf dem Quiche-Teig gleichmäßig verteilen und bei 175°C im Ofen ca. 25 Minuten backen. 

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