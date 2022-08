Viele Verletzte nach Unfällen auf Tirols Straßen

Radfahrer in Innsbruck schwer verletzt

Nur wenige Augenblicke später musste erneut die Rettung in Innsbruck ausrücken. Ein Radfahrer (39) übersah am Rennweg den Pkw einer 33-Jährigen, die bei der Kreuzung zur Karl-Kapferer-Straße abbog, und krachte hinten in das Auto. „Durch den Anprall kam der 39-Jährige zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu“, berichtet die Exekutive. Er wurde mit der Rettung in die Unfallambulanz der Klinik Innsbruck gebracht.