Feurstein-Geschwister und Scherrer im WM-Einsatz

Für Scherrer (18) und Kilian Feurstein (19) ist es am Sonntag der erste WM-Start in der U23-Klasse, in der beide zu den jüngsten Startern zählen. „Gelingt mir so ein Resultat wie bei den letzten Weltcups, wäre ich happy“, sagt Kilian, der zuletzt auf die Ränge 59 und 61 kam.