Wegen Schiffs-Sog: Vater mit vier Kindern in Not

Was eigentlich ein schöner Badeausflug werden sollte, endete am Dienstagabend für eine Familie nahe Köln am Rhein fast tödlich. Ein Vater ging mit seinen vier Kindern schwimmen, als plötzlich ein Tankschiff vorbeifuhr und vermutlich einen so extremen Sog entwickelte, dass die gesamte Familie in Not geriet. Dank Rettung und Feuerwehr konnten alle fünf Personen gerettet und versorgt werden.